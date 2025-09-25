Togg T10X ve T10F'in Almanya’da ön siparişe açılacağı tarih belli oldu

İlk etapta, 2025 yılı içinde teslim edilmek üzere T10X ve T10F’in V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışa sunulacak. Bu kapsamda toplam 1000 araç için ön sipariş açılacak, bunlardan 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.