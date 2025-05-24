Togg T10X, 2025'in ilk 4 ayındaki satışlarda zirveyi kimseye kaptırmadı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, elektrikli araç pazarını sallamaya devam ediyor. Nisan ayındaki satış rakamlarında satış liderliğini elinde tutan TOGG, rakiplerini geride bırakarak rekor kırıyor. Yerli üretim Togg T10X, 2025'in ilk 4 ayındaki satışlarda da zirveyi kimseye kaptırmadı.
TOGG T10X, 2025'in ilk 4 ayında ualştığı satış rakamlarıyla en yakın rakibi Tesla'ya büyük fark attı.
TOGG T10X, resmi rakamlara göre senenin ilk 4 ayında kendinden sonraki 4 elektrikli araç üreticisinin tamamından çok satış gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk 4 ayda 309.204 otomobil satılırken, bunun yüzde 13,68’i elektrikli otomobillerden oluştu.
işte 2025'in ilk 4 ayında Türkiye'de satılan elektrikli otomobil rakamları;
1. Togg T10X - 10 bin 325 adet
2. Tesla Model Y - 3 bin 540 adet
3. Mini Countryman - 3 bin 365 adet
4. Kia EV3 - 2 bin 825 adet
5. KGM Torres - 2 bin 66 adet