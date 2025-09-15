Togg T10F'in fiyatı belli oldu! Togg T10F fiyat listesi
Türkiye'nin yerli ve milli doğuştan elektrikli sedan otomobili Togg T10F bugün ön siparişle satışa çıktı.
Türkiye yollarına yerli ve milli ikinci model çıkıyor. Togg'un sedan modeli T10F bugün ön sipariş toplamaya başladı. Fiyatları saat 10:00'da belli oldu. 100 bin lirası olan Togg T10F için ön sipariş verebiliyor. Sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alınacak.
İŞTE FİYATLAR:
V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 860 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 170 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 345 bin TL
Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.
Böylece 1 milyon 750 bin lira kredi çeken birisi 595 bin lira peşinatla Togg T10F alabilecek.