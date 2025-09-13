TOGG Sedan T10F için ön siparişler başlıyor: Beklenen satış fiyatı da belli oldu
TOGG, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’i, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. T10F, Türkiye’de 15 eylülde, Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak.
T10F'in kulislerde dolaşan fiyat tahminleri oldukça gerçekçi seviyelerde.Ön sipariş sonrasında gerçekleşecek teslimatlarla ilgili bilgi ise yine 15 eylülde belli olacak. T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar, TOGG’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek.
Uygulamayı ise App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirip hesap oluşturmak yeterli olacak.
BAŞLANGIÇ FİYATI NE KADAR?
TOGG yeni sedan modeli T10F için geri sayım devam ederken, donanımlarıyla dikkat çeken TOGG T10F uygun fiyat beklentisi ile gündemden düşmüyor.
Peki TOGG T10F kaç TL? Yapılan resmi açıklamaya göre T10F’in Türkiye ve Almanya satış fiyatları her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.Fakat kulislerde konuşulan rakamlar ise TOGG T10F modelinin fiyatı, TOGG T10X modelinden biraz daha ucuz olacağı yönünde.