Togg Özbekistan'da! Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı

"Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir"

Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek şunları söyledi:

Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır.