TOGG NFT açık artırması başlıyor! Özel serinin satış tarihi ve fiyatları belli oldu

AÇIK ARTIRMA 5 ŞUBAT'TA!

NFT olarak satışa çıkartılacak Togg'ların seri numaraları bugün seçime açıldı. 1'den 2023'e kadar sıralanacak olan 100. yıl özel seri numaralı modeller için Trumore uygulaması üzerinden seçim yapılabilecek. Togg'un özel seri NFT rakamları aracın içerisinde ve şasesinde çeşitli yerlerde işlenmiş olarak kullanıcılara teslim edilecek. 5 Şubat 2023 tarihinde ise açık artırma yöntemi ile bu rakamlardan seçilenler için kıyasıya bir mücadele başlayacak.