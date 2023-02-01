TOGG NFT açık artırması başlıyor! Özel serinin satış tarihi ve fiyatları belli oldu
Merakla beklenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının tarihi belli oldu. Öte yandan 2023 adet Togg'un rakamları ise bugün seçime açılıyor. 53, 61, 35 gibi özel plaka kodu rakamlarının yanı sıra, 1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023 gibi özel sayıların da çok büyük talep görenler arasında olması bekleniyor ve NFT başlangıç fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...
AÇIK ARTIRMA 5 ŞUBAT'TA!
NFT olarak satışa çıkartılacak Togg'ların seri numaraları bugün seçime açıldı. 1'den 2023'e kadar sıralanacak olan 100. yıl özel seri numaralı modeller için Trumore uygulaması üzerinden seçim yapılabilecek. Togg'un özel seri NFT rakamları aracın içerisinde ve şasesinde çeşitli yerlerde işlenmiş olarak kullanıcılara teslim edilecek. 5 Şubat 2023 tarihinde ise açık artırma yöntemi ile bu rakamlardan seçilenler için kıyasıya bir mücadele başlayacak.
TESLİMAT SIRALAMASINI DA BELİRLEYECEK
Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1’den 2023’e kadar numaralanmış olan NFT’ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.
NFT NUMARALARI AKILLI CİHAZLARA İŞLENECEK
Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar. Örneğin 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek.
BAŞLANGIÇ FİYATLARI DA BELLİ OLDU
Bugün NFT rakamları seçime açılırken, satışa çıkacak NFT'lerin başlangıç fiyatları da belli oldu. NFT satış fiyatları ise, markanın 'Blok zinciri' işbirliği içinde olduğumuz avalanche’ın coini Avax olarak verildi. Togg'un en düşük NFT'lerinin başlangıç fiyatı ise 10 Avax olacak.