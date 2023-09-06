Togg eylülde yeni rekor hedefliyor Gemlik'teki fabrika görüntülendi

Haziran ve temmuz aylarında daha fazla teslimat yapılırken, ağustosta 1965 adet T10X modeli kullanıcılarla buluşturularak yeni bir rekora daha imza atıldı. Böylece teslimata başladıkları mayıs-temmuz dönemi 3 aylık toplam teslimat adedi, ağustosta bir ayda geçildi.