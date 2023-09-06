Togg eylülde yeni rekor hedefliyor Gemlik'teki fabrika görüntülendi
Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde geçen ay 1965 adet T10X model akıllı cihazın kullanıcılarıyla buluşturularak rekora ulaşılmasının ardından üretim bantları ve kalite kontrol aşamalarında çalışmalar vardiya sayısının artmasıyla hızla sürüyor.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.
Mart ayının sonunda ilk seri üretim araçları banttan indi ve kurada almaya hak kazanan kullanıcılara mayıs ayından itibaren araçları teslim ediliyor.
Haziran ve temmuz aylarında daha fazla teslimat yapılırken, ağustosta 1965 adet T10X modeli kullanıcılarla buluşturularak yeni bir rekora daha imza atıldı. Böylece teslimata başladıkları mayıs-temmuz dönemi 3 aylık toplam teslimat adedi, ağustosta bir ayda geçildi.
Geçen günlerde daha çok üretim için vardiya sayısını artıran ve toplamda 3 bin 400 teslimata ulaşan Togg, çalışmaların hızlanmasıyla eylülde yeni rekor hedefliyor.