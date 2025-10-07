Togg dört çeker modelini satışa sundu! İşte fiyatı...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg dört çeker modelini satışa sundu. Doğuştan elektrikli otomobili Togg, T10X'in satış fiyatı belli oldu. İşte çok özel fiyatlar ve kampanyalar...
Geçtiğimiz Haziran ayında Togg'un Gemlik'teki tesislerinde görüntülenen en güçlü T10X 4More satışa sunuldu.
EN GÜÇLÜ TOGG
Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden bugün siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla en güçlü Togg ünvanını aldı.
T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menzili var. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları belli oldu.
T10X 4MORE, OBSİDİYEN ÖZEL SERİSİYLE KULLANICILARLA BULUŞUYOR
T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. Bu özel seri, adını aldığı taşın karakterini tasarıma taşıyarak, piano black detaylar, derin siyah tonlar ve yüksek kontrastlı yüzeylerle markanın en sofistike yorumunu sunuyor. T10X 4More’da obsidiyen detaylar jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör, anten kapağı gibi tasarımın her noktasında yer alıyor.