TOGG Almanya'da ne kadara satılacak? Türkiye ile fiyat farkı...

Togg T10X'in 1 milyon 440 bin lira olan modelini ele alırsak 240 bin lira Katma Değer Vergisi bulunuyor. Bunun dışında Özel Tüketim Vergisi de yüzde 10 diliminde ve 109 bin 90 lira da ÖTV'si çıkıyor. Bunları satış fiyatından çıkardığımızda Togg'un matrahsız tutarı 1 milyon 90 bin 910 liraya düşüyor.