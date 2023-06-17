Tofaş deyip geçmeyin! Kuş serisi sınıf atladı, cep yakıyor: Serçe ve Doğan'ın fiyatları katlandı!
Enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından Tofaş serisi, Murat 124, Anadol gibi araçların piyasası 200 bin lirayı geçti. Fiyatı cep yakan otomobilleri almak isteyen asgari ücretli bir çalışan 23 ay boyunca tüm maaşını biriktirmesi gerekiyor.
Döviz kurunda ve enflasyonda yaşanan artış otomobil fiyatlarını da etkiledi. Ocak ayından bu yana özellikle ikinci el araçlardaki fiyat artış eğrisinin yüzde 70'e yaklaştığı belirtilirken 1974,1975 model Anadol'un fiyatı 200 bin lirayı aştı.
Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre son birkaç haftalık süreçte halk arasında 'Kuş Serisi' olarak adlandırılan 1990-1995 model arasındaki Tofaş marka araçlar ise 180-250 bin lira arasında alıcı bulurken, ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10’a varan ilave artışlar olabileceği uyarısında bulunuluyor.
İnternetteki ilan sitelerinde 1995 model Doğan SLX marka araçlara 250 bin lira fiyat biçilirken, bir ilanda 1996 model Doğan SLX için 270 bin lira istenmesi göze çarpıyor.
İzmir Bornova'dan verilen bir ilanda 1976 model kırmızı renkli Anadol için 255 bin lira istenirken, 198 bin kilometredeki otomobil için, "İlk günden beri benzinle kullanılmış olup hiç LPG takılmamış, orijinal kaset çaları üstünde, kaloriferi çalışmakta, hasar kayıtsız ve değişensiz olup sadece restore amaçlı kendi orijinal rengi olan kırmızı-siyah renge fırın boya işlemi uygulanarak tekrardan boyanmıştır" ifadeleri kullanılıyor.