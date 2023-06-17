Tofaş deyip geçmeyin! Kuş serisi sınıf atladı, cep yakıyor: Serçe ve Doğan'ın fiyatları katlandı!

İzmir Bornova'dan verilen bir ilanda 1976 model kırmızı renkli Anadol için 255 bin lira istenirken, 198 bin kilometredeki otomobil için, "İlk günden beri benzinle kullanılmış olup hiç LPG takılmamış, orijinal kaset çaları üstünde, kaloriferi çalışmakta, hasar kayıtsız ve değişensiz olup sadece restore amaçlı kendi orijinal rengi olan kırmızı-siyah renge fırın boya işlemi uygulanarak tekrardan boyanmıştır" ifadeleri kullanılıyor.