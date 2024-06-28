TMSF Koza-İpek Holding'e ait Bebek'teki yalıyı satışa çıkarmıştı! Yeni sahibi belli oldu, bakın ne kadara satıldı

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC’ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.