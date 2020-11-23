Tiyatro oyuncusu dilenci oldu! Yarım saatte topladığı para akıllara zarar

Yaklaşık yarım saatte 60 lira para topladı

Şen, yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek kentin en işlek caddelerinde rol yapıp, kendisini acındırarak para dilendi. Yaklaşık yarım saatte 60 lira para toplayan Şen, para veren vatandaşlara tiyatro oyuncusu olduğunu, rol yaptığını söyleyerek paralarını iade etti.