Tiyatro oyuncusu dilenci oldu! Yarım saatte topladığı para akıllara zarar
ADANA'da sosyal deney yapan tiyatro sanatçısı Hüseyin Şen, dilenci kılığına girip, yarım saatte bakın ne kadar topladı...
ADANA'nın en işlek caddesine çıktı. Dilenci gibi rol yaparak insanlardan para istedi. Sadece yarım saat içinde 60 TL topladı. Topladığı paraları sahiplerine geri veren tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, "Dilencilik artık bir meslek haline geldi. Dilencilik yaparak insanların duygularını sömürenler tiyatro içinde tiyatro oynuyorlar" düşüncesini dile getirdi.
Tiyatro oyuncusu Şen, dilenciliği meslek haline getirerek haksız yoldan para kazanıp insanların duygularını sömüren dilencilerle ilgili sosyal sorumluluk projesi başlattı.
Yaklaşık yarım saatte 60 lira para topladı
Şen, yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek kentin en işlek caddelerinde rol yapıp, kendisini acındırarak para dilendi. Yaklaşık yarım saatte 60 lira para toplayan Şen, para veren vatandaşlara tiyatro oyuncusu olduğunu, rol yaptığını söyleyerek paralarını iade etti.
"Dilencilik artık bir meslek haline geldi"
Dilencilerin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Hüseyin Şen, şöyle devam etti: Dilenciliği meslek haline getirenler var. Dilenmek İslamiyet'e aykırı bir durumdur.