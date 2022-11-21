Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı! 3 kişi öldü 8 yaralı var
AMASYA'da feci kaza... “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahneledikten sonra Samsun’a doğru hareket eden oyuncuların olduğu minibüs, Amasya'da TIR'la çarpıştı. Kazada 3 kişi ölürken, 8 kişi yarlandı. Yaralılar arasında oyuncu Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarının olduğu öğrenildi.
Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında TRT'nin fenomen dizisi 80'ler'in oyuncularından Ceyhun Fersoy da var...
Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.