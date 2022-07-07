Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı ve ünlü yönetmen Ragıp Ertuğrul tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tiyatroya adımını 1988 yılında atan Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü Kurul Üyesi ve yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti.
Ertuğrul, 1 aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu.
Ragıp Ertuğrul kimdir?
Tiyatroya adımını 1988 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda oyuncu olarak atan Ragıp Ertuğrul, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.
2003 – 2015 yılları arasında hem Tiyatro... Tiyatro Dergisi’nin yazarları arasında yer aldı hem de Tiyatro Dergisi Ödülleri’nde jüri üyeliği yaptı.