BIST 2.413
DOLAR 17,29
EURO 17,71
ALTIN 969,96

Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!

Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı ve ünlü yönetmen Ragıp Ertuğrul tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!

Tiyatroya adımını 1988 yılında atan Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü Kurul Üyesi ve yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti.

16
Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!

Ertuğrul, 1 aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu. 

26
Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!

Ragıp Ertuğrul kimdir?

Tiyatroya adımını 1988 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda oyuncu olarak atan Ragıp Ertuğrul, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

36
Tiyatro eleştirmeni Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti!

 2003 – 2015 yılları arasında hem Tiyatro... Tiyatro Dergisi’nin yazarları arasında yer aldı hem de Tiyatro Dergisi Ödülleri’nde jüri üyeliği yaptı.

46