Titanik faciasında son durum! Denizaltının oksijeni tükendi, kayıp milyarderin oğlu öyle bir şey istedi ki ortalık karıştı
Hafta sonu 1912 yılında batan yolcu gemisi Titanik'in enkazını incelemek için okyanusun dibine yolculuk düzenledikten kısa bir süre sonra bağlantısını kaybeden araçtakilerin oksijeni resmi olarak bitti. Öte yadan Titanik'in enkazını araştıran kayıp denizaltında bulunan İngiliz bir milyarderin üvey oğlu, Twitter'da yetişkin filmleri yıldızından garip bir istekte bulunarak
Bütün dünyanın gözü kulağı Atlantik Okyanusu’nun derinlerinden gelecek müjdede… Geçen hafta pazar günü OceanGate Expeditions isimli şirkete ait Titan isimli araçta şirketin CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız denizci ve kaşif PH Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman yer almıştı.
Deniz altının oksijeni tükendi
12.500 feetlik derinliğe inmek için yola çıkan araçla bağlantı kısa bir süre sonra koparken, yetkililer perşembe günü TSİ 14.08’de araç içerisindeki oksijenin biteceğini duyurmuştu. Okyanusun altından güzel haberler beklenirken, maalesef kritik eşik geçildi.
Uyuşturucu etkisi yaratacak
Yetkililer okyanusun derinliğindeki araçta oksijenin bitmiş olma ihtimalinin büyük olduğunu açıklarken, karbondioksit seviyesinin artmasının araç içerisinde uyuşturucu etkisi yaratabileceği belirtildi. Uzmanlar, araç içerisindeki elektrik düzeneği dolayısıyla karbondioksit seviyelerinin çok yükseleceğini belirtti.
St. John’s Memorial Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Dr. Ken Ledez, “Kapalı bir alan içerisindeki karbondioksit seviyesi yükseldikçe daha da sakinleşme görülür. Karbondioksit anestezi gazı görevi görür ve insanları uyutur” dedi.