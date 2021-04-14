Tırnak batmasına ne iyi gelir tırnak batması tedavisi
Parmakta ve tırnak kenarlarında kızarıklık, şişlik ve ağrıya sebep olan tırnak batması hayatı çekilmez bir hale getirebiliyor. Peki tırnak batması neden olur? Nasıl tedavi edilir? Bu soruların yanıtları haberimizde.
Toplumda sık görülen tırnak batması ilerlediği zaman kişinin yaşam konforunu çok kısıtlar. Ayakkabı giymek sizi rahatsız eder ve kapalı ayakkabı giyilen kış dönemleri tırnak batması yaşayan kişiler için çok zor geçebilir. 3 aşamadan oluşan tırnak batmasının tedavisine, fark edildiği anda kronik bir hale gelmemesi için bir uzmana başvurularak hemen başlanmalıdır.
Tırnak batmasının nedenleri nelerdir?
Tırnak batmasına hastalıklar eşlik edebilir. Örneğin tırnak mantarı tırnağın yapısını bozarak kalınlaşmaya neden olur. Mantar tırnakta kalınlaştıkça tırnak batması da artabilir. Bazen hiçbir neden ortada olmadan kiloya bağlı ortaya çıkabilir. Kilolu hastalarda kilodan ayağa dolayısıyla da tırnağa daha fazla yüklenme olduğu için ayak ve ayak parmaklarında tırnağın şekli bozulur.
Tırnak batmasına neden olan diğer neden hatalı tırnak kesmedir. Bazı kişiler tırnağı dipten kesmenin daha iyi olduğunu düşünerek tırnağı dipten keser ve hatta dipten kesmenin tırnak batmasını önleyeceğini düşünür. Bu yaklaşım çok yanlıştır. Tırnak ne kadar uzun kesilirse batma riski daha az olur. Ayrıca uzun süreli sivri burunlu ayakkabı kullanımı akut batmaya sebep olabilir ama kronik vakalarda çok etkisi yoktur. Travmaya maruz kalmak, ayağı bir yere çarpmak ya da tırnağın üzerine düşen cisimler tırnak şeklinin değişimine dolayısıyla tırnak batmasına sebep olur. Travma sonrası tırnak düşmesinde de tırnak batması meydana gelebilir.
Tırnak batmasını önlemek için neler yapılmalı?
-Tırnak kesimine dikkat edilmelidir. Tırnağın köşeleri oval kesilmemeli, 90 derece ve etli kısımdan serbest kalacak şekilde yarım cm kadar uzun kesilmelidir.
-Aşırı kilolu kişiler beslenmelerine dikkat ederek, kilo vermelidir.
-Altta yatan sebep varsa manikür pediküre dikkat edilmeli, doğru merkezlere gidilmelidir.