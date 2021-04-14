Tırnak batmasına ne iyi gelir tırnak batması tedavisi

Tırnak batmasına neden olan diğer neden hatalı tırnak kesmedir. Bazı kişiler tırnağı dipten kesmenin daha iyi olduğunu düşünerek tırnağı dipten keser ve hatta dipten kesmenin tırnak batmasını önleyeceğini düşünür. Bu yaklaşım çok yanlıştır. Tırnak ne kadar uzun kesilirse batma riski daha az olur. Ayrıca uzun süreli sivri burunlu ayakkabı kullanımı akut batmaya sebep olabilir ama kronik vakalarda çok etkisi yoktur. Travmaya maruz kalmak, ayağı bir yere çarpmak ya da tırnağın üzerine düşen cisimler tırnak şeklinin değişimine dolayısıyla tırnak batmasına sebep olur. Travma sonrası tırnak düşmesinde de tırnak batması meydana gelebilir.