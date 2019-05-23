TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Sayfa 1

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde gerçekleşen kaza, saat 17.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesinden Yatağan yönüne giden Halil Kırdınlı yönetimindeki 38 TU 587 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Sayfa 2

 Karşı şeride geçen TIR, Gültekin Lök'ün (41) kullandığı 48 Y 0666 plakalı otomobil ile çarpıştı

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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Sayfa 3

Savrularak, yaklaşık 50 metreden şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 

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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Sayfa 4

Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı

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