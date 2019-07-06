TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu’na girmeye çalışan TIR, rampada askıda kaldı. Çekici ile dorsenin birbirinden ayrıldığı TIR’ın bir kısmı D-130 Karayolu’nda kalınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu
Akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Harb-İş Caddesi’ni D-130 Karayolu’na bağlayan yolda meydana geldi. Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı araçla Diyarbakır’dan getirdiği 30 büyükbaş hayvanı Değirmendere’ye bıraktı
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Rampa olan caddeden D-130 Karayolu’na girmeye çalışan TIR askıda kaldı.
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Çekici ile dorseyi birbirine bağlayan pimler birbirinden koptu.
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Dorse askıda kalırken, çekici araçtan ayrıldı.
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