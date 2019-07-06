TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi

TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu’na girmeye çalışan TIR, rampada askıda kaldı. Çekici ile dorsenin birbirinden ayrıldığı TIR’ın bir kısmı D-130 Karayolu’nda kalınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu

TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi - Sayfa 1

Akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Harb-İş Caddesi’ni D-130 Karayolu’na bağlayan yolda meydana geldi. Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı araçla Diyarbakır’dan getirdiği 30 büyükbaş hayvanı Değirmendere’ye bıraktı

18
TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi - Sayfa 2

Rampa olan caddeden D-130 Karayolu’na girmeye çalışan TIR askıda kaldı. 

28
TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi - Sayfa 3

Çekici ile dorseyi birbirine bağlayan pimler birbirinden koptu. 

38
TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi - Sayfa 4

Dorse askıda kalırken, çekici araçtan ayrıldı. 

48