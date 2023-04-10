TİP'in seçim şarkısı Sezen Aksu'dan! Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Türkiye'nin Minik Sençe'si Sezen Aksu da sanatçılar arasındaki TİP modasına uydu. Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.
TİP, son seçimlerde sanatçıların en çok rağbet ettiği partilerin bayında geldi. Televizyon dünyasından tanınmış bir çok isim TİP'ten milletvekili adayı olmak için müracaatta bulundu. Minik Serçe Sezen AKsu, TİP'e adaylık başvurusu yapmadı ancak seçim şarkısı verdi.
Türkiye İşçi Partisi, “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.
TİP'in seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. Sezen Aks'nun 'Karşıyım' parçası seçim videosunda kullanıldı. İşte TİP'in seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun
Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam.