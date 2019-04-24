Tıp tarihinde bir ilk 32 yaşında girdiği komadan 59 yaşında uyandı!
1991 yılında geçirdiği kazanın ardından komaya giren Munira Abdulla ismindeki bir kadın, 2018 yılında Almanya'da tedavi gördüğü hastanede uyanmayı başardı.
Bundan tam 27 yıl önce oğlunu okuldan almak için yola çıkan Munira Abdulla, eve dönüş sırasında geçirdiği bir trafik kazasında kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya girmişti. 27 yıldır komada olan Abdulla, tıp dünyasında oldukça nadir görülen bir mucizeyi yaşatarak yeniden uyandı.
2018 yılında yıl Almanya'da kaldığı hastanede uyanan Abdulla'nın oğlu Omar Webair, yaşadıklarını anlatırken hiçbir zaman pes etmediğini ve annesinin bir gün uyanmasını beklediğini söyledi. Annesinin hikayesini neden anlattığına da cevap veren Webair, "Annemin hikayesini paylaşıyorum çünkü benzer durumda olan insanlar sevdiklerinden ümitlerini kesmemeli; onları ölmüş gibi görmemeli." dedi.
Doktorlar ihtimal vermiyordu
2012 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Almanya'ya giden Munira'nın uyanacağına doktorlar ihtimal vermiyordu. Ancak yine de bir dizi ameliyat geçirdi. Hareketsizlikten kısalan kol ve bacak kasları onarıldı, beyinsel durumunu iyileştirmek için ilaç tedavisi uygulandı.
Munira'nın oğlu Omar ise, yıllar sonra annesi ile iletişime geçmesini şu şekilde anlattı: "Birinin ismimi söylediğini duydum ve uyandım. İsmimi söyleyen kişi annemdi. Evet, annem. Mutluluktan havalara uçtum. Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum.