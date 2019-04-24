Tıp tarihinde bir ilk 32 yaşında girdiği komadan 59 yaşında uyandı!

2018 yılında yıl Almanya'da kaldığı hastanede uyanan Abdulla'nın oğlu Omar Webair, yaşadıklarını anlatırken hiçbir zaman pes etmediğini ve annesinin bir gün uyanmasını beklediğini söyledi. Annesinin hikayesini neden anlattığına da cevap veren Webair, "Annemin hikayesini paylaşıyorum çünkü benzer durumda olan insanlar sevdiklerinden ümitlerini kesmemeli; onları ölmüş gibi görmemeli." dedi.