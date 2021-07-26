Tıp öğrencisi Onur Eker'in ön otopsi raporu! Vücudunda çok sayıda o ize rastlandı

Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.