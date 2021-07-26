Tıp öğrencisi Onur Eker'in ön otopsi raporu! Vücudunda çok sayıda o ize rastlandı
ANKARA'da kurbanlık koyunu ararken kaybolduktan sonra ölü bulunan Onur Eker'in ön otopsi raporu çıktı. Eker'in vücudundaki izler herkesi şoke etti. O izler neticesinde Eker'in ölümüyle ilgili bir öngörü daha ortaya çıktı.
Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna ulaşıldı.
Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.
Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.
Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.