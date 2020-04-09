Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor

Sağlık çalışanlarına yönelik bulaş riskini azaltmak anlamında birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Başhekim Dr. İliklerden, "Tabi dünyanın henüz bilmediği bir hastalıkla, sağlık çalışanlarımızın öğrenmeye çalıştığı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlar doğrultusunda atölyemizde çalışmalarımıza başladık. İlk etapta ciddi bir maske talebi doğdu. Önce kumaş maskeler ve basit tip cerrahi maskeler üretmeye başladık. Ardından da bulaşın en fazla olabileceği numune alma süreçlerinde sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizi korumak adına yüz siperlikleri üretmeye başladık. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ile 3 bin maske ürettik" dedi.