Tıp Fakültesi öğrencisi 2021 Frans Güzellik Yarışması'nda tacı kaptı

Tıp fakültesi öğrencisi olan Petit, profesyonel kariyerini bir sağlık kurumunda yöneticilik yapmak olarak açıkladı.

Miss France yarışmasına Provence bölgesini temsilen katılan ve ikinci seçilan April Benayoum, babasının İsrail kökenli olduğunu açıklamasının ardından Twitter'da antisemitik yorumların hedefi haline gelmişti.