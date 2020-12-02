Tıp dünyası bu anne kızı konuşuyor! Aralarında sadece 2 yaş var

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Tina ve Benjamin Gibson, kızları Emma ve Molly ile tıp dünyasının gündemine oturdu. 5 yıl boyunca doğal yollardan çocuk sahibi olmak isteyen çift bir türlü isteklerine ulaşamadı. Çocuk evlat edinmeyi düşünmeyi başlayan çiftin ailesi, embriyo bağışından bahsederek Tina ve Benjamin’i Ulusal Embriyo Bağış Merkezi’ne (NEDC) yönlendirdi. İlk başta bu fikre sıcak bakmayan çift, daha sonra merkeze giderek doktorlardan bilgi aldı.