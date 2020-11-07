Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı Müjdat Gezen sözleriyle duygulandırdı
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı. Müjdat Gezen'in cenaze töreninde Selçuk için söylediği sözler herkesi duygulandırdı.
Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 'İspanyol Meyhanesi', 'Ayrılanlar İçin', 'Sen Neredesin' ve 'Bugün Yarın Daima' gibi unutulmaz eserlere imza atan 74 yaşındaki sanatçı, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Timur Selçuk'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, "1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu" ifadelerini kullandı.
Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı Ahmet Güvenç, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.