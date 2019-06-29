Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı

Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı

ABD Utah Üniversitesinde görev yapan bilim adamlarının timsahlar hakkında yaptığı bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 1

Bilim adamlarının 16 nesli tükenmiş türün 146 diş fosili üzerinde yaptığı inceleme, modern timsahların uzak akrabalarının en az 3 farklı dönemde otobur olduğunu gösterdi.

15
Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 2

Doktora öğrencisi paleontolog Keegan Melstrom ve danışmanı öğretim üyesi Randall Irmis, çalışmaları sırasında geçmişte yaşayan timsah benzeri sürüngenlerin diş yapısını bugünkü timsahlarla karşılaştırdı. 

25
Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 3

Diş yapıları basit: Etoburların diş yapısının son derece basit, sadece ot yiyenlerin ise karmaşık olduğuna dikkati çeken Melstrom, şu açıklamayı yaptı: 

35
Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 4

"Çalışmamız, otoburluğun göstergesi kabul edilen karmaşık biçimdeki dişlerin, en az 3 dönemde timsahların uzak akrabalarında var olduğunu gösteriyor."

45