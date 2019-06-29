Timsahların ataları bakın ne yiyormuş! Yıllar sonra ortaya çıktı
ABD Utah Üniversitesinde görev yapan bilim adamlarının timsahlar hakkında yaptığı bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Bilim adamlarının 16 nesli tükenmiş türün 146 diş fosili üzerinde yaptığı inceleme, modern timsahların uzak akrabalarının en az 3 farklı dönemde otobur olduğunu gösterdi.
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Doktora öğrencisi paleontolog Keegan Melstrom ve danışmanı öğretim üyesi Randall Irmis, çalışmaları sırasında geçmişte yaşayan timsah benzeri sürüngenlerin diş yapısını bugünkü timsahlarla karşılaştırdı.
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Diş yapıları basit: Etoburların diş yapısının son derece basit, sadece ot yiyenlerin ise karmaşık olduğuna dikkati çeken Melstrom, şu açıklamayı yaptı:
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"Çalışmamız, otoburluğun göstergesi kabul edilen karmaşık biçimdeki dişlerin, en az 3 dönemde timsahların uzak akrabalarında var olduğunu gösteriyor."
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