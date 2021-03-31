Timsah kesilerek yapılıyor! Bu ayakkabının fiyatını duyanlar inanamadı

Fuarın en pahalı ayakkabı ile ilgili bilgi veren tasarımcı Emin İrim, "Ayakkabımız timsah derisinden yapılmış. Özel çiftliklerde tamamen ayakkabı için yetiştirilen timsahlardan yapıyoruz. Önce modeli tasarlıyoruz, bu deriye uygun ayakkabılar yapıyoruz. Timsah derisi Kuzey Afrika'dan bize geliyor. Geldikten sonra da kesilip 3 gün içinde yapıyoruz. Seriye girdikten sonra hızlanıyor" dedi.