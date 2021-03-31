Timsah kesilerek yapılıyor! Bu ayakkabının fiyatını duyanlar inanamadı
İSTANBUL'da başlayan ayakkabı fuarına en pahalı ayakkabı damga vurdu. Özel olarak üretilen ayakkabının fiyatı duyanları şaşırttı.
Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, koronavirüse karşı alınan tedbirler ile kapılarını açtı. Fuar 31 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen fuarda katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanıyor.
Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılarak hastalık belirtisi gösteren kişiler sağlık gözetimine alınıyor. Ayrıca, fuar alanında aşırı yoğunluk oluşmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediliyor. Fuar alanında aynı anda bulunacak kişi sayısına da sınırlama getirildi.
Fuarın en pahalı ayakkabı ile ilgili bilgi veren tasarımcı Emin İrim, "Ayakkabımız timsah derisinden yapılmış. Özel çiftliklerde tamamen ayakkabı için yetiştirilen timsahlardan yapıyoruz. Önce modeli tasarlıyoruz, bu deriye uygun ayakkabılar yapıyoruz. Timsah derisi Kuzey Afrika'dan bize geliyor. Geldikten sonra da kesilip 3 gün içinde yapıyoruz. Seriye girdikten sonra hızlanıyor" dedi.