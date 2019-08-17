Timsah 10 yaşındaki çocuğu kardeşlerinin gözü önünde canlı canlı yedi
Filipinler’in güneyinde timsah 10 yaşındaki çocuğu kardeşlerinin gözü önünde canlı canlı yedi. Devasa timsahların saldırılarıyla bilinen Balabac Adası yakınlarında kendinden büyük iki kardeşiyle birlikte botta bulunan çocuğu dev timsah kaptı.
Dev tuzlu su timsahların saldırılarına sahne olan Filipinler'in Balabac adası yine korkunç bir olaya tanıklık etti. Bu kez kurban 10 yaşındaki bir çocuk. Polisin aktardığına göre gece boyunca yapılan aramada çocuğun babası oğlunu bulamadı ancak pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde bir balıkçı çocuğun yarısı yenmiş bedenini mangrov ağaçlarının bulunduğu bataklıkta tespit etti.
5 metre uzunluğunda ve 1 tona yaklaşan timsahlar: Filipinler’in hızla büyüyen ekonomisi ve nüfusu nedeniyle şehirlerin ve beldelerin hayvanların yaşam alanlarına doğru genişlemesi, 5 metre uzunluğa ve bir ton ağırlığa ulaşabilen timsahların habitatlarından çıkmaya zorlandığı anlamına geliyor.
Nüfus artışı saldırıları tetikliyor: AFP’ye konuşan Pabello “Bu su kullanımı konusunda bir anlaşmazlık” dedi. Filipinler’deki yetkililer tuzlu su yırtıcılarının daralan habitatının hayvanlar ve insanlar arasındaki uyuşmazlığın artmasına neden olduğunu söyledi
Saldırılarda artış var: Son yıllarda daha fazla sayıda buna benzer olay kaydedildi. Balabac’ın da aralarında yer aldığı Palawan Adası’nın doğal ortamını korumak için çalışan hükümet konseyinin sözcülerinden Jovic Pabello, Balabac’ta “2015’ten bu yana timsah saldırısının gerçekleşmediği tek bir yıl geçirmedik” dedi.