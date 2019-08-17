Timsah 10 yaşındaki çocuğu kardeşlerinin gözü önünde canlı canlı yedi

Dev tuzlu su timsahların saldırılarına sahne olan Filipinler'in Balabac adası yine korkunç bir olaya tanıklık etti. Bu kez kurban 10 yaşındaki bir çocuk. Polisin aktardığına göre gece boyunca yapılan aramada çocuğun babası oğlunu bulamadı ancak pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde bir balıkçı çocuğun yarısı yenmiş bedenini mangrov ağaçlarının bulunduğu bataklıkta tespit etti.