Time Dergisi dünyanın 8 kayıp şehrini seçti! Türkiye'den 2 yer var
Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden birisi olan Time Dergisi dünyanın 8 kayıp şehrini seçtiler. Açıklanan listede Türkiye'den de 2 yer bulunuyor.
Bir zamanlar bulundukları bölgenin en popüler yerleri arasında gösterilirken sonradan çeşitli nedenle terkedilen ve günümüzde adeta bir hayalet şehri andıran yerler var. Time Dergisi yazarlarından David Plot dünyadaki en muhteşem sekiz kayıp şehri derlerdi.
Listeye Türkiye’den de iki yer ekledi. İşte detaylar…
Geamana / Romanya
1977 yılında büyük bir bakır madeni için boşaltılan ve günümüzde 92 metre endüstri atığının altında kalan Romanya'nın Geamana kenti görenleri şaşırtıyor. Geamana Romanya’nın terk edilmiş bir kasabası. Güzel ve resmedilmeye değer bir şehir. Yalnız çok üzücü bir hikâyesi var.
Geamana’nın kaderini köyde bulunan Roşia Poieni bakır madeni değiştirdi. Roşia Poieni’den taşan siyanid dolu sular, köyün bulunduğu vadiyi bastı. Böylelikle ekosistemi yok etti. Eskiden köyün bulunduğu alan, şimdi kırmızı bir göl olarak varlığını sürdürüyor.