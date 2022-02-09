TİM Başkanı Karagülle Moda Fuarı'nda: Bu ülke kabına sığmıyor

Gülle, bütün zorlukları aşarak ayakta durmanın, çok zorlu rekabet koşullarından çıkmanın ve hedef büyütecek noktaya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz. Geçen yıl katıldığımız bütün fuarlarda ülkemize yapılan teveccühün sınırları zorladığını, aştığını gördük. Bu ülke, artık bir şey gösteriyor. Büyük hedeflere büyük adımlarla gidiyoruz." şeklinde konuştu.