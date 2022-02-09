TİM Başkanı Karagülle Moda Fuarı'nda: Bu ülke kabına sığmıyor
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (IFCO) açılışı yapıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz." dedi.
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin en köklü, en çok cari fazla veren, en çok istihdam gerçekleştiren, ülkenin uluslararası markalaşmasında çok büyük potansiyeli barındıran sektörün bu organizasyonunun gurur verici olduğunu ifade etti.
Gülle, bütün zorlukları aşarak ayakta durmanın, çok zorlu rekabet koşullarından çıkmanın ve hedef büyütecek noktaya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz. Geçen yıl katıldığımız bütün fuarlarda ülkemize yapılan teveccühün sınırları zorladığını, aştığını gördük. Bu ülke, artık bir şey gösteriyor. Büyük hedeflere büyük adımlarla gidiyoruz." şeklinde konuştu.
2021'de gerçekleştirilen 225 milyar dolarlık ihracatın önemli bir başarı olduğunu, hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran Gülle, 2022 yılı için hedefin 250 milyar dolar olduğunu hatırlattı.