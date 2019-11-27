TikTok’un workshopunda ünlü şef Danilo mutfak sırlarını paylaştı
Türkiye’de de adından sıkça söz ettiren ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna, mutfaktaki sırlarını paylaştı. Video platformu TikTok’un mutfak sırları kampanyası kapsamında düzenlediği workshopta Danilo Zanna İtalyan ve Türk mutfağının sırlarını gastronomi tutkunlarına anlattı.
Kısa video platformu TikTok, ‘mutfaksırları’ etiketiyle gerçekleştirdiği kampanyada kullanıcılarını mutfakta yaratıcılıklarını sergilemeye davet etti. Büyük ilgi gören kampanya bu zamana kadar 140 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Platformun içerik üreticileri Şeyda Aydın, Güneş Gül ve Mini Türk Mutfağı hesabının kurucularından Burcu Aydın’ın da katıldığı workshopta Danilo Zanna İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti pizzayı pek çok malzemeyle yeniden yorumlayarak sundu. Kullanıcılarla mutfağa giren Danilo, domatesli ve burrata peynirli, humuslu, trüf mantarlı, labneli, manda süt mozerallalı farklı lezzetlerde birçok pizza çeşidinin tariflerini paylaştı.
Mini Türk Mutfağı hesabının kurucusu Burcu Aydın da hazırladığı minyatür pizzayla Danilo Zanna’ya eşlik etti. Tarifler hazırlanırken platformun kullanımı kolay video çekme ve düzenleme yöntemleriyle çeşitli videolar çeken Danilo Zanna ve içerik üreticileri bu anları video platformu üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Etkinlikte mutfağa dair ipuçları da paylaşan Danilo Zanna mutfakta güzel yemekler yapmak için en önemli püf noktanın sevdikleriniz için sevgiyle yemek yapmak olduğunu belirtti.