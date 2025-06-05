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TikTok'tan radikal karar! O etikete engel getirildi

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TikTok'tan radikal karar! O etikete engel getirildi

Sosyal medya platformlarından TikTok, son dönemlerin trend etiketlerinden birisi ile ilgili flaş bir karar aldı

TikTok'tan radikal karar! O etikete engel getirildi - Resim: 1

Popüler sosyal medya platformu TikTok, sık kullanılan etiketlerle ilgili yeni bir karar aldı.

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TikTok'tan radikal karar! O etikete engel getirildi - Resim: 2

TikTok'ta popüler olan "skinnytok" etiketiyle ilgili, radikal bir karar verildi.

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TikTok'tan radikal karar! O etikete engel getirildi - Resim: 3

"Skinnytok", olumsuz beden algısına ilişkin aşırı zayıflığı idealleştiren içeriklerin paylaşıldığı bir etiket.

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TikTok'tan radikal karar! O etikete engel getirildi - Resim: 4

ENGEL GETİRİLDİ

Söz konusu etiket içerisinde insanların egzersiz rutinlerini veya bir günde ne yediklerini gösteren videolar yer alıyordu.

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