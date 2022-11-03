Tiktok'tan önce kendi halinde bir makyözdü! Kıvrımlarını sergilemeye başlayınca...
Ürettiği içeriklerle fenomen haline dönüşen Alemia Rojas, TikTok'un en popüler isimlerinden biri. 12 Milyon takipçili Latin Amerikalı güzel, YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya macerasında dünyaca ünlü bir fenomene dönüştü. Kıvrımlarını sergilemekten geri durmayan Rojas şimdilerde paraya para demiyor.
Gerçek adı Itzayana Lizbeth Eguía olan TikTok fenomeni Alemia Rojas, yaşadığı kasabada makyöz olarak çalışıyordu. Daha sonraları YouTube'a makyaj videosu çekmeye başlayan ünlü fenomen, şimdilerde Tiktok'ta büyük bir kitleye kavuştu.
Fiziksel değişimi ve erotik içerikleriyle TikTok'ta 12 milyonu aşkın takipçi edinen ünlü isim, artık mütevazılıktan uzak bir hayat sürüyor.
Pek çok kişi tarafından 'teşhircilik' eleştirilerini alsa da fenomenin takipçilerinin bir kısmı ise Rojas'ı severek takip ediyor.
Sağlıklı kalmak için çok katı veya yoksun bir diyet izlemediğini söyleyen Rojas, yemek yemeyi çok sevdiğini itiraf ediyor.