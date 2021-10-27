Tiktok 'Umranto' Ümran Avcu'nun dudak uçuklatan sosyal medya kazancı
TikTok'ta 'Umranto' kullanıcı adıyla tanınan ve kare yüz efektiyle hazırladığı komik tiplemeleriyle fenomen haline gelen Ümran Avcu'nun sosyal medya üzerinden kazandığı para dudak uçuklattı.
Sosyal medyadaki 'kare yüz efekti'ni kullanıp yüzünü ve sesini değiştirerek, hayatın içinden gözlemlediği tiplemeleri canlandırarak önce TikTokl'ta ardından da Instagram'da binlerce takipçi toplayan Umranto lakaplı fenomen Ümran Avcu, aylık kazancını açıkladı ve sosyal medyada nasıl ünlendiğini anlattı.
Tiktok'ta çektiği videoların kısa sürede popüler olan fenomen Ümran Avcu, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olurken Melis Yaşar'ın sorularını da yanıtladı.
1 milyondan fazla takipçisi olan Avcu, "kare yüz" içeriklerine nasıl başladığını ve ne kadar kazandığını açıkladı.
"Allah'a şükür iyi paralar kazanıyorum"
Avcu, şunları söyledi:
"Genel olarak 'Hiç kazanmıyorum' diyen de çok iyi kazanıyordur. Sanmıyorum ki, 10 bin TL'nin altında kazanan fenomen olmasın. Çünkü sosyal medya çok iyi paraların kazanıldığı bir yer.