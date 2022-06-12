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Tiktok skandalları bitmiyor! Lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdi

Tiktok skandalları bitmiyor! Lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdi

Son dönemde Mükremin Gezgin olayları ile tepki toplayan Tiktok, Genç bir kadının restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdiği görüntülerle tekrardan gündeme geldi. Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tiktok skandalları bitmiyor! Lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdi

Mükremin Gezgin olaylarında sonra tepki toplayan ve tartışma konusu haline gelen Tiktok uygulaması yine bir skandalla gündeme geldi. 

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Tiktok skandalları bitmiyor! Lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdi

Genç bir kadının lüks bir restoranda hijyen kurallarını hiçe sayarak köpeğine servis için verilen çatalla yemek yedirmesi sosyal medya da büyük tepki topladı. 

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Tiktok skandalları bitmiyor! Lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdi

Tiktok'ta paylaşılan video görünleri hayrete düşürdü. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, hem genç kadına hem de lüks restorana tepki gösterdi.

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Tiktok skandalları bitmiyor! Lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdi

Genç kadının verilen tepkilere 'Köpeğimin ağzı sizin ağzınıdan daha temiz gözümde boş konuşmayın' sözleri vatandaşa pes dedirtti.

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