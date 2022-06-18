Tiktok skandalarında sırada Mika Raun var! Ahlaksız teklifi işte böyle anlattı
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Tiktok fenomeni Mika Raun yaptığı açıklamlarla ağızları açık bıraktı. Kendisi ile görüşmek isteyen adama 'ben pahalıyım' diye yanıt verdiğini anlatan Mika bu anları youtube kanalında paylaştı
Birçok estetik operasyonu geçirerek değişimiyle herkesi şok eden Mika Raun isimli Tiktok fenomeni Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında yaptığı cinsel yönelimi hakkında samimi açıklamalarla gündem olmuştu.
Sosyal medya da geniş takipçi kitlesine sahip olan fenomen yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Yaptırdığı dudak dolgusu ve burun estetiği ile tanınmaz hale gelen Mika Raun bambaşka birine dönüştü. İlginç ve cesur danslarıyla da ilgi eken Mika geçenerde bir gece kulübünde kendinden geçti.
Kulüpte Kerimcan Durmaz ve Samet Laçina ile olan Mika, Kerimcan'ı tokatlarken Samet Laçina'nın göğüs ucunu yalamıştı.