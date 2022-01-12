TikTok fenomenlerinin kazançlarını duyan inanamadı! 1 videoyla bakın ne kadar kazanıyorlar
Çinli ByteDance şirketine bağlı olarak faaliyet gösteren TikTok'un dünya genelinde 700 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Popülerliği gittikçe artan video paylaşım platformunda fenomenlerin kazançlarını duyan inanamadı.
Yeni nesil dijital yıldızların doğmasını sağlayan video oluşturma platformu TikTok'un popülaritesi her geçen gün artıyor. Ancak, birçok içerik oluşturucu için tek başına TikTok'tan para kazanmak oldukça zor.
Çünkü, fenomenlerle reklam gelirlerinin belirli bir yüzdesini paylaşan YouTube veya Facebook'tan farklı olarak, TikTok, kullanıcılarıyla reklam gelirlerini paylaşmıyor. Çin merkezli sosyal medya devi bunun yerine, fenomenlere sanal "hediyeler" sunuyor. Ya da 30 günlük bir süre içinde en az 10 bin takipçisi bulunan ve 100 bin video görüntülemesi olan kullanıcılara İçerik Oluşturucu Fonu aracılığıyla ödeme yapıyor.
Business Insider’a konuşan “TikToker”lara göre, İçerik Oluşturucu Fonu ödemeleri yalnızca görüntülemelere göre hesaplanmamıyor. Buna göre, bin video oynatma için platformda yalnızca birkaç kuruş gelir elde edebiliyor.
Şu anda 2,1 milyon TikTok takipçisi olan ve kişisel finans alanında paylaşım yapan Preston Seo, Insider ile paylaştığı belgelere göre Ocak 2021 ile Mayıs 2021 arasında İçerik Oluşturucu Fonu’ndan toplam bin 664 dolar kazandı. Hesabı aracılığı günde ortalama 9 ila 38 dolar arasında kazandığını bildirdi.