TikTok fenomenlerinin kazançlarını duyan inanamadı! 1 videoyla bakın ne kadar kazanıyorlar

Çünkü, fenomenlerle reklam gelirlerinin belirli bir yüzdesini paylaşan YouTube veya Facebook'tan farklı olarak, TikTok, kullanıcılarıyla reklam gelirlerini paylaşmıyor. Çin merkezli sosyal medya devi bunun yerine, fenomenlere sanal "hediyeler" sunuyor. Ya da 30 günlük bir süre içinde en az 10 bin takipçisi bulunan ve 100 bin video görüntülemesi olan kullanıcılara İçerik Oluşturucu Fonu aracılığıyla ödeme yapıyor.