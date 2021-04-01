TikTok fenomenine kaptırdığı paranın detaylarını Demet Akalın anlattı 'Benim hatam...'
Demet Akalın'ın kızı Hira TikTok fenomeni Özgür Balakar'a bilmeden para yolladı. Akalın, durumu ayrıntılarıyla anlattı.
Demet Akalın'ın kızı Hira, geçtiğimiz günlerde 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına katıldı. Yayında ise bilmeden annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi.
Durumu fark edince hemen hesaplarını kontrol eden Demet Akalın, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan 48 yaşındaki popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:
''Hira, bugün online derste moladayken, biz de canlı yayındayken TikTok’a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira' diyor ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana 'Bunun muhatabı Apple' diyor.''
''Oraya başvuruyoruz, geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor...''