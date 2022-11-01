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Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Son dönemin popüler sosyal medya platformu Tiktok'ta binlerce takipçiye kavuşup fenomen haline gelen Yaren Alaca, cesur paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı. Güzel fenomen, göğüs dekolteli Paris pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Alaca'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcılığa adım atan isimlerden Yaren Alaca, iddialı pozlarına takipçileriyle buluşturmaktan çekinmiyor. Yaren Alaca bu defa göğüs dekolteli Avrupa pozlarıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Yaren Alaca'nın paylaşımına ''Paris'te bir sanat eseri'', ''Vur dedik öldür demedik'', ''Paris güzellik görsün'' ve ''Yaktın geçtin buraları'' gibi yorumlar yapıldı.

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Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Burun estetiği sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeninin paylaşımını, cinsel tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan da yorumsuz bırakmadı. 

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Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu

Buse Plan, Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına ''Wow'' yorumunda bulundu.

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