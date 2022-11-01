Tiktok fenomeni Yaren Alaca'dan göğüs dekolteli pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Son dönemin popüler sosyal medya platformu Tiktok'ta binlerce takipçiye kavuşup fenomen haline gelen Yaren Alaca, cesur paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı. Güzel fenomen, göğüs dekolteli Paris pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Alaca'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcılığa adım atan isimlerden Yaren Alaca, iddialı pozlarına takipçileriyle buluşturmaktan çekinmiyor. Yaren Alaca bu defa göğüs dekolteli Avrupa pozlarıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yaren Alaca'nın paylaşımına ''Paris'te bir sanat eseri'', ''Vur dedik öldür demedik'', ''Paris güzellik görsün'' ve ''Yaktın geçtin buraları'' gibi yorumlar yapıldı.
Burun estetiği sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeninin paylaşımını, cinsel tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan da yorumsuz bırakmadı.
Buse Plan, Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına ''Wow'' yorumunda bulundu.