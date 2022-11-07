TikTok fenomeni kocasının ayaklarını öpmeye doyamadı! Midem bulandı yorumları gelince...
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TikTok fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından eşinin ayaklarını yıkayıp öptüğü anları takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Polat'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi geldi. TikTok fenomenine, "Kendinizi bu kadar da aşağılamayın, midem kaldırmıyor" yorumları yapıldı.
Doğum fotoğrafçılığı yaparak başladığı kariyerine güzellik merkezleri açarak devam eden ve şimdilerde işini büyüten sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu.
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Polat, hastanede birlikte tedavi gördüğü eşinin ayaklarını yıkarak öptü.
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Her anını Instagram hesabından yayınlayan Polat, o anları da "Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim" notuyla yayınladı.
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Ünlü ismin kısa sürede 90 bine yakın görüntülenme alan paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
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