Tiktok fenomeni 3 yaşındaki kızına ağda yaptı o anları görenler anneyi linç etti: ‘’Senin gibi anne olmaz olsun!’’
Vücuttaki ve yüzdeki tüyleri almanın en kolay yollarından biri de ağdadır. Hem uygun fiyatlı hem de pratik oluşu nedeniyle kadınlar tarafından çok tercih ediliyor. Bir Tiktok fenomeni 3 yaşındaki kızına ağda yaptığı görüntüleri paylaştı.
Kadınların en büyük yardımcılarından biri de ağdadır. Vücuttaki istenmeyen tüyleri hızlı ev pratik şekilde yok etmeyi sağlayan ağdanın, zararları da bulunuyor. Özellikle de çocuklar üzerinde, henüz ciltleri taze olduğu için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
31 yaşındaki Leah Garcia, Tiktok hesabından 3 yaşındaki kızına ağda yaptığı görüntüleri paylaştı. O görüntülere tepki çığ gibi büyüdü. Fenomen, tepkilerin umrunda olmadığını söyledi.
Garcia, kızı Bliss'in kaşını aldıktan sonra aldığı tepkilere "Umrumda değil! 3 yaşındaki çocuğumun ailemin bana yaptığı gibi tek kaşla dolaşmasına izin vermeden önce hepinizin bana kötü anne demenizi tercih ederim!"dedi.
Leah, aldığı tepkilerin ardından ağda yaptırmanın kızının kendi seçimi olduğunu belirtti. Yayınlanan videoda kaşlarının ortasına ağda yapıldığı sırada Bliss, "Aman anne, bu beni incitti" demesinin ardından Leah "Tamam kızım, şimdi iki kaşın var!"diyor.