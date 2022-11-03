Tiktok fenomeni 3 yaşındaki kızına ağda yaptı o anları görenler anneyi linç etti: ‘’Senin gibi anne olmaz olsun!’’

Kadınların en büyük yardımcılarından biri de ağdadır. Vücuttaki istenmeyen tüyleri hızlı ev pratik şekilde yok etmeyi sağlayan ağdanın, zararları da bulunuyor. Özellikle de çocuklar üzerinde, henüz ciltleri taze olduğu için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.