TikTok fenomeni 160 kilometre hızla çarpıp öldürdü! Annesinin cinsel ilişki kasetleriyle tehdit edilmiş

BBC’de yer alan habere göre, mahkeme sosyal medya fenomeni Mahek’i ömür boyu hapis cezasına ve en az 31 yıl 8 ay da hapis yatmasına karar verdi. Mahek’in annesi Ansreen de ömür boyu hapis ve en az 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.