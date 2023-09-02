TikTok fenomeni 160 kilometre hızla çarpıp öldürdü! Annesinin cinsel ilişki kasetleriyle tehdit edilmiş
24 yaşındaki TikTok fenomeni Mahek Buhari ve annesi Ansreen Buhari, 21 yaşındaki Sakıp Hüseyin tarafından cinsel ilişki kasetlerini ifşa etmekle tehdit edildi. Bunun üzerine kan donduran bir cinayet planı yapan Tiktok fenomeni Buhari, Sakıp Hüseyin ve arkadaşına 160 kilometre hızla giden arabasıyla çarpıp öldürdü.
İngiltere'nin Leicester bölgesinde yaşanan olay kan dondurdu. Sosyal medya fenomeni Mahek Buhari ve annesi Ansreen Buhari, 160 kilometre hızla çarptıkları Sakıp Hüseyin ve Haşim İcazeddin’i “soğukkanlılıkla” öldürmekten hapse atıldı.
Annenle cinsel ilişkimizin videosunu...
Leicestershire’daki korkunç olan, Sakıp Hüseyin’in 46 yaşındaki Ansreen Buhari ile yaşadıkları cinsel ilişkiyi ortaya çıkarmakla tehdit etmesinin ardından gerçekleşti. Mahkeme, söz konusu şantaj ve kazanın “aşk, saplantı ve şantaj” planı çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu.
BBC’de yer alan habere göre, mahkeme sosyal medya fenomeni Mahek’i ömür boyu hapis cezasına ve en az 31 yıl 8 ay da hapis yatmasına karar verdi. Mahek’in annesi Ansreen de ömür boyu hapis ve en az 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sevgilisine harcadığı parayı geri istedi
Mahkemede yer alan ifadelere göre, anne ve kız, Sakıp Hüseyin’i otoparkta bir buluşmaya davet etti ve ilişkileri sırasında Ansreen’in sevgilisi için harcadığı 3.000 euronun kendisine geri vermesi gerektiğini söyledi.