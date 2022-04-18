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Tiktok akımı yüzünden bir rezalet daha! 4 çocuk yaptı duyan şaşkına döndü

Tiktok akımı yüzünden bir rezalet daha! 4 çocuk yaptı duyan şaşkına döndü

ERZURUM'da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

Tiktok akımı yüzünden bir rezalet daha! 4 çocuk yaptı duyan şaşkına döndü

Erzurum'da yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. 

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Tiktok akımı yüzünden bir rezalet daha! 4 çocuk yaptı duyan şaşkına döndü

Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. 

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Tiktok akımı yüzünden bir rezalet daha! 4 çocuk yaptı duyan şaşkına döndü

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. 

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Tiktok akımı yüzünden bir rezalet daha! 4 çocuk yaptı duyan şaşkına döndü

Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

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