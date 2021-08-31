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Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye atan Yunus Emre Özer bu kez Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı.

Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

Yunus Emre Özer beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokuyor. 

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Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer bu kez de Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı. 

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Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanıyor, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlıyor. 

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Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı

Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülüyor. 

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