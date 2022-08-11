Tidung kabilesinin iğrenç evlilik geleneği! Düğünden sonra 3 gün...

Endonezya ve Malezya’ya yakın bir bölgede küçük bir adada yaşayan Tidung kabilesi, ilginç gelenekleri ile dikkat çekiyor. Kabilenin en tuhaf geleneği ise gelin ve damat arasında yıllardır sürdürülen bir gelenek. Evlenen gelin ve damat yaptıkları evliliğin daha mutlu, huzurlu ve uzun ömürlü olabilmesi için düğünden sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmiyor ve banyo yapmıyor.