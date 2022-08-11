Tidung kabilesinin iğrenç evlilik geleneği! Düğünden sonra 3 gün...
Endonezya ve Malezya sınırını çevreleyen küçük bir adada yaşayan Tidung kabilesi, evlilik gelenekleri ile duyanları hayrete düşürüyor.
Endonezya ve Malezya’ya yakın bir bölgede küçük bir adada yaşayan Tidung kabilesi, ilginç gelenekleri ile dikkat çekiyor. Kabilenin en tuhaf geleneği ise gelin ve damat arasında yıllardır sürdürülen bir gelenek. Evlenen gelin ve damat yaptıkları evliliğin daha mutlu, huzurlu ve uzun ömürlü olabilmesi için düğünden sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmiyor ve banyo yapmıyor.
Tidung kabilesi, Borneo'nun kuzey doğu kısmını ve Endonezya ve Malezya sınırının her iki tarafında çevreleyen küçük adalarda yaşıyorlar.
Kabile Tidong dilini konuşuyor ve etnik dini benimsiyorlar. Kabile halkı çoğunlukla tarımla geçimlerini sağlıyor.
Borneo, Endonezya ve Malezya sınırlarını çevreleyen küçük adalarda yaşayan Tidung kabilesi, Tidong dilini konuşuyor, bölgenin etnik dinine inanıyor ve tarımla hayata tutunuyorlar.
Renkli ve farklı bir kültüre sahip olan kabile, evlilik gelenekleriyle ön plana çıkıyor.