Ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı

Ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı

GAZİANTEP'te, aynı yönde giden otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı - Sayfa 1

 Gaziantep- Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Bayram ziyareti için Nurdağı'na giden sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 AL 1470 plakalı otomobil ile 33 AJH 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 

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Ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı - Sayfa 2

Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı - Sayfa 3

 İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı - Sayfa 4

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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