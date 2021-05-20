Ticaret için gitmişti kabusu yaşadı! Suriye'de 10 yıl tutuklu kalan iş insanının değişimi
Vakkas Orhan, ticaret için gittiği Suriye'de 2011 yılında iç savaşın çıkmasıyla tutuklandı. 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Türk iş insanı, ailesiyle buluştu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken Orhan'ın 10 yıllık değişimi dikkat çekti.
Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti.
Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu.
Tek kişilik hücrede esaret!
Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.
Duygusal anlar yaşandı: Orhan'ı, evinde eşi Ayşe Orhan, kızı, oğlu, torunları ve akrabaları karşıladı. Yıllar sonra gerçekleşen kavuşmada duygusal anlar yaşandı, Orhan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.