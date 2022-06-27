Ticaret Bakanlığı'ndan 'tatil' uyarısı! O mesajlara dikkat!
Havaların iyiden iyiye ısınması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte birçok kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle turizm acentaları aracılığıyla tatile çıkmayı düşünenler için Ticaret Bakanlığı'ndan kritik bir uyarı geldi.
Ticaret Bakanlığı, tatil planı yapak olan kişileri, özellikle sosyal medyadaki büyük turizm şirketlerine taklit eden dolandırıcılara karşı uyardı.
Bakanlık, internet ortamındaki yanıltıcı indirim kampanyaları ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunurken, sahte e-posta veya kısa mesaj üzerinden cezbedici tatil fırsat reklamları ile ilgili tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Yine bununla birlikte en çok karşılaşılan bir diğer yanıltıcı unsurun ise konaklama yapılacak otellere ilişkin verilen yıldız bilgisinin doğru çıkmadığının görüldüğüne dikkat çekilerek, "Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır" denildi.
'Kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalı'
Açıklamada, rezervasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şöyle denildi:
"Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilirler. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemeler gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmekte."