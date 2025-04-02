Ticaret Bakanı Bolat, "boykot" çağrılarına karşı esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün için yapılan "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu. Bakan Bolat, "2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek" dedi. Bolat, vatandaşlara "alışveriş yapın" çağrısında bulundu.
Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.
Burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız
Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."