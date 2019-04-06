THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
ATATÜRK Havalimanı, son kez tarifeli bir sefere ev sahipliği yaptı. Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, tarihe geçen son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi. Ayrıca terminalde yapılan son anonslar ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu, bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.
Türk sivil havacılığının önemli kilometre taşlarından Atatürk Havalimanı, THY'nin 02:45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapandı. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen 'büyük taşınma' operasyonu içinde bu sabah son kez yolcularına evsahipliği yaptı.
TK-54 SON SEFER OLDU: Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK - 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular dış hatlar terminaline geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken, aralarında bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.
SON ANONS HEM AĞLATTI HEM DUYGULANDIRDI: Ayrıca yolculara yönelik yapılan "Bu sizin için yapılan son çağrıdır, lütfen uçağa bininiz" gibi anonslar, Atatürk Havalimanı'nda bu kez çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Bu anonsları duyan bazı çalışanlar gözyaşı dökerken, yolcular da oldukça duygulandı. Belli aralıklarla son kez yapılan anonslarda, "Değerli yolcularımız, bir yüz yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV Havalimanları olarak 20 yılda 665 yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşükker ediyor ve iyi yolculuklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
"TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM İÇİN BU ANI KAÇIRMAK İSTEMEDİM": Son uçuşun yolcuları, kapanışına tanık oldukları Atatürk Havalimanı'nın son anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bu uçuşu baştan sona takip etti. Yolculardan Elçin Kılıç, bu tarihi uçuşa tanıklık etmek için bilet aldığını ve tarihi uçuşa katılacak olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kılıç, "Tarihi bir an olduğunu hissettiğim için bu anı kaçırmak istemedim. Buradan birçok seyahat gerçekleştirdim. Dolayısıyla buranın benim için çok anısı var. Bu anıları tekrar canlanıyor. Dönüşte yeni alana ineceğiz. Yeni alanın bizim için ülke için faydalı olmasını umut ediyorum" dedi.