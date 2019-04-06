THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi

"TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM İÇİN BU ANI KAÇIRMAK İSTEMEDİM": Son uçuşun yolcuları, kapanışına tanık oldukları Atatürk Havalimanı'nın son anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bu uçuşu baştan sona takip etti. Yolculardan Elçin Kılıç, bu tarihi uçuşa tanıklık etmek için bilet aldığını ve tarihi uçuşa katılacak olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kılıç, "Tarihi bir an olduğunu hissettiğim için bu anı kaçırmak istemedim. Buradan birçok seyahat gerçekleştirdim. Dolayısıyla buranın benim için çok anısı var. Bu anıları tekrar canlanıyor. Dönüşte yeni alana ineceğiz. Yeni alanın bizim için ülke için faydalı olmasını umut ediyorum" dedi.